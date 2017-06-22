|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Скорбная дата начала войны – напоминание всем живущим о трагических событиях 41-го. 22 июня фашисты развязали Великую Отечественную. Сегодня для всех живущих в мире это День памяти и скорби, о котором невозможно забыть и трудно вспоминать равнодушно.
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти всем, кто сложил свои головы на полях сражений. Мы говорим спасибо ветеранам, которых осталось не так много. Вечная память и вечная слава павшим», – сказал Глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов.
Рано утром на Мироносицком кладбище стали собираться горожане, чтобы возложить цветы к местам воинских захоронений. Представители районных администрации, студенты и просто жители города почтили память погибших.
«Никто не забыт, ничто не забыто, и для нас это непросто слова», – подчеркнул Олег Денисов.
Одновременно цветы возложили на Митрофановском кладбище и на кладбище в Ахунах.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru