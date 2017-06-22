Скорбная дата начала войны – напоминание всем живущим о трагических событиях 41-го. 22 июня фашисты развязали Великую Отечественную. Сегодня для всех живущих в мире это День памяти и скорби, о котором невозможно забыть и трудно вспоминать равнодушно.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти всем, кто сложил свои головы на полях сражений. Мы говорим спасибо ветеранам, которых осталось не так много. Вечная память и вечная слава павшим», – сказал Глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов.

Рано утром на Мироносицком кладбище стали собираться горожане, чтобы возложить цветы к местам воинских захоронений. Представители районных администрации, студенты и просто жители города почтили память погибших.

«Никто не забыт, ничто не забыто, и для нас это непросто слова», – подчеркнул Олег Денисов.

Одновременно цветы возложили на Митрофановском кладбище и на кладбище в Ахунах.