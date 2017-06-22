У главного символа трудовой и боевой славы пезенцев собрались несколько сотен человек. День памяти и скорби в Пензе начали с молитвы за всех воинов, погибших за своё Отечество.

Сразу после панихиды в часовне Михаила Архангела представители власти, общественных организаций и простые жители региона под марш военного караула и автоматные залпы возложили цветы к Монументу Победы.

Участники процессии во главе с Губернатором Иваном Белозерцевым в этот день прикололи значки красной гвоздики – символ Фонда «Память поколений», основательницей которого является Герой Советского Союза Валентина Терешкова.

22 июня в 41-м в Пензе начались митинги протеста против вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. В этот же день в военкоматы поступили и первые заявления добровольцев с просьбой немедленно отправить их на фронт. В годы войны в действующую армию из Пензенской области ушли более 300 тысяч человек. Не вернулись почти 200 тысяч.