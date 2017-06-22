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 Четверг, 22 июня 2017
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А завтра была война...
Сегодня в Пензе
 
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В сквере «Бессмертный полк» звучит минорная музыка. В День памяти и скорби все песни тоже скорбные... Великому празднику — Дню Победы — предшествовало 1418 дней, первый из которых пришёлся на 22 июня. Накануне этой даты, поздним вечером, сотни пензенцев по традиции собираются у Монумента воинской и трудовой славы, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны.

«Это был выходной день, — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, Владимир Керханаджев. — Рано утром по радио передали сообщение Народного комиссара, Председателя Правительства, Вячеслава Молотова, о том, что началась война...Годы своё берут: поколение победителей вымирает. Но современная российская армия по-прежнему демонстрирует чудеса героизма!»

У нынешней армии есть достойный пример — воины, отстоявшие Родину у фашистских захватчиков. Каждая семья гордится своими славными предками.

«Моя мама родом из Мокшанского района. Два её дяди воевали. Один пропал без вести. Второй прошёл всю войну, дошёл до Польши, вернулся. Я даже его чуть-чуть застал... Вообще, в память запали красные звёзды на домах участников войны. Казалось, что герои из фильмов — рядом с нами», — отметил участник акции, Алексей Васильков.

«Мой дед закончил войну командиром разведывательной роты! Я горжусь своим дедом и великим подвигом, которые совершили наши предки», — подчеркнул участник акции, Олег Серов.

В память о погибших героях пензенцы зажгли свечи и возложили их к Монументу — рядом с Вечным Огнём, отчего его пламя стало ещё ярче.

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