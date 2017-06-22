Более семи тысяч детей отдыхают в пришкольных лагерях Пензы

Более семи тысяч детей посещают пришкольные лагеря Пензы. Оценить качество отдыха решил Глава города, Валерий Савельев, и посетил лагерь при 65-ой школе. Такую насыщенную культурно-развлекательную программу для своего ребёнка родители смогут организовать едва ли. В пришкольном лагере каждый день расписан по часам!

Директор школы № 65 г. Пензы, Элина Маткова, отметила: «Это очень удобно, в первую очередь, для тех родителей, которым некуда пристроить детей летом. Здесь ребёнок под присмотром, он развивается, посещает различные культурные учреждения».

С понедельника по пятницу, с 8-ми до 20-ти часов! Полная занятость, трёхразовое питание — и всё это обходится родителям в 777 рублей.

«777 рублей в месяц! А питание — даже чуть лучше, чем во время учебного года, потому что дети здесь остаются на полный день. Некоторые ребята находятся в лагере до восьми часов вечера, и у нас организованы специальные чайные комнаты», — пояснила Элина Германовна.

Организацией отдыха в этом лагере Валерий Петрович остался доволен и признался, что своего ребёнка сюда бы привёл: «Конечно, отправил бы и в пришкольный лагерь, и в оздоровительный. Потому что детям необходимо общение. Так они лучше адаптируются в социуме».

Всего в городе работает 57 пришкольных лагеря.