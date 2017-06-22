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ОПУСТОШИЛ КАССУ
Сегодня в Пензе
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Зашел за лимонадом, а вышел с выручкой. Мужчина похитил деньги из кассы торговой точки, когда продавца не оказалось на рабочем месте. Обрадовавшись такому везению, злоумышленник беспрепятственно вынес из магазина 3 600 рублей.
«Убедившись, что никого нет поблизости, он забрал из лотка находящиеся там деньги и покинул помещение», – рассказала начальник отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе Ирина Кудимова.
Обнаружив, что все деньги из кассы исчезли, продавец обратилась в полицию. Опознать возможного грабителя удалось с помощью камер видеонаблюдения.
«Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Пензенской области 1977 года рождения. Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной», – сообщила Ирина Кудимова
О случившемся мужчина говорит неохотно. За противоправный поступок он ответит перед законом, а пока на все вопросы отвечать отказался.
«Со мной не надо беседовать, не хочу ничего говорить», – сказал подозреваемый.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
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