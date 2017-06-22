Торгуют подделками смело

Инициировано проведение общественного контроля работы торговых организаций города Пензы, реализующих продукцию промышленного производства, в том числе товары детского ассортимента, с целью соблюдения законодательных норм о защите прав потребителя при приобретении товаров. В мониторинге по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции в одном из торговых центров, приняли участие представители общественной организации «Пензенский Союз потребителей» и Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы.

Представители общественной организации ознакомились с предлагаемым ассортиментом товаров, изучили данные маркировочных ярлыков.

В нарушение закона об использовании официально зарегистрированного товарного знака осуществляется продажа одежды и обуви под известными торговыми брендами вне официальных точек продаж этих марок с признаками контрафактности. Выборочно проверенная одежда, предлагаемая к продаже (спортивные брюки, куртки мужские, детские и др.) - без информации на русском языке.

Индивидуальный предприниматель приглашен в Пензенский Союз потребителей для выяснения причин выявленных нарушений и предоставления недостающих документов. Также проведена разъяснительная работа.

Новость: Валера Марков 22 июня 2017