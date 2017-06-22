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Торгуют подделками смело
Сегодня в Пензе
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Инициировано проведение общественного контроля работы торговых организаций города Пензы, реализующих продукцию промышленного производства, в том числе товары детского ассортимента, с целью соблюдения законодательных норм о защите прав потребителя при приобретении товаров. В мониторинге по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции в одном из торговых центров, приняли участие представители общественной организации «Пензенский Союз потребителей» и Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы.
Инициировано проведение общественного контроля работы торговых организаций города Пензы, реализующих продукцию промышленного производства, в том числе товары детского ассортимента, с целью соблюдения законодательных норм о защите прав потребителя при приобретении товаров.
В мониторинге по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции в одном из торговых центров, приняли участие представители общественной организации «Пензенский Союз потребителей» и Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы.
Новость: Валера Марков 22 июня 2017
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