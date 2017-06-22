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 Четверг, 22 июня 2017
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Генеральная уборка в вольере белого медведя.
Сегодня в Пензе
 

20 июня посетители Пензенского Зоопарка не увидели самого крупного хищника. Вместо белого медведя в его новом вольере находились Homo sapiens (люди) – зоологи, рабочие по уходу за животными и даже сам директор.

Присутствие сотрудников в жилище Белого было обусловлено необходимостью генеральной уборки в его вольере и бассейне. Долгое время северный зверь просто не давал такой возможности. Белые медведи - одни из самых опасных животных в зоопарках, поэтому уход за ними исключительно сложен. Чтобы навести порядок в «медвежьем доме», необходимо его самого изолировать от людей - закрыть в кормовом домике.

Терпение зоологов принесло свои плоды. Им удалось застать зверя за обедом и запереть дверь.

В итоге были вычищены и выгульная площадка, и большой (54 квадратных метра) бассейн. Для этого пришлось спустить всю воду. После окончания уборки бассейн начали снова наполнили. И медведь пошёл купаться, порадовав посетителей, которым снова стало хорошо видно животное сквозь чистые стёкла.

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