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Генеральная уборка в вольере белого медведя.
Сегодня в Пензе
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20 июня посетители Пензенского Зоопарка не увидели самого крупного хищника. Вместо белого медведя в его новом вольере находились Homo sapiens (люди) – зоологи, рабочие по уходу за животными и даже сам директор. Присутствие сотрудников в жилище Белого было обусловлено необходимостью генеральной уборки в его вольере и бассейне. Долгое время северный зверь просто не давал такой возможности. Белые медведи - одни из самых опасных животных в зоопарках, поэтому уход за ними исключительно сложен. Чтобы навести порядок в «медвежьем доме», необходимо его самого изолировать от людей - закрыть в кормовом домике. Терпение зоологов принесло свои плоды. Им удалось застать зверя за обедом и запереть дверь. В итоге были вычищены и выгульная площадка, и большой (54 квадратных метра) бассейн. Для этого пришлось спустить всю воду. После окончания уборки бассейн начали снова наполнили. И медведь пошёл купаться, порадовав посетителей, которым снова стало хорошо видно животное сквозь чистые стёкла.
20 июня посетители Пензенского Зоопарка не увидели самого крупного хищника. Вместо белого медведя в его новом вольере находились Homo sapiens (люди) – зоологи, рабочие по уходу за животными и даже сам директор.
Присутствие сотрудников в жилище Белого было обусловлено необходимостью генеральной уборки в его вольере и бассейне. Долгое время северный зверь просто не давал такой возможности. Белые медведи - одни из самых опасных животных в зоопарках, поэтому уход за ними исключительно сложен. Чтобы навести порядок в «медвежьем доме», необходимо его самого изолировать от людей - закрыть в кормовом домике.
Терпение зоологов принесло свои плоды. Им удалось застать зверя за обедом и запереть дверь.
В итоге были вычищены и выгульная площадка, и большой (54 квадратных метра) бассейн. Для этого пришлось спустить всю воду. После окончания уборки бассейн начали снова наполнили. И медведь пошёл купаться, порадовав посетителей, которым снова стало хорошо видно животное сквозь чистые стёкла.
Новость: Валера Марков 22 июня 2017
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