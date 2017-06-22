Год назад не стало Василия Кузьмича Бочкарёва

Прошёл год, как его не стало... 22 июня — в День памяти и скорби — ушёл из жизни Василий Бочкарёв. Ему было 67 лет, и 17 из них он руководил Пензенской областью. Почтить память Василия Кузьмича пришли родные и близкие, друзья и коллеги, представители власти и общественности.

Заместитель Полномочного Представителя Президента России в ПФО, Олег Мельниченко, который проработал с Бочкарёвым многие годы, отметил: «Василий Кузьмич всегда с болью и большим состраданием относился к тому, что происходило в нашей стране. Работать Губернатором ему выпало, пожалуй, в одни из самых непростых годин, когда были демонтированы основы Советского государства и надо было с нуля выстраивать новую систему».

Приемник Василия Кузьмича, Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, подчеркнул: «Всю свою энергию он отдавал работе. Он стремился быть первым и делал всё, чтобы первой была наша Пензенская область, чтобы не закрывались промышленные предприятия, чтобы развивался спорт, строились учреждения культуры, детские сады... Мы потеряли великого сына России».

Собравшиеся возложили цветы и венки к памятнику, с которого на всех обращён всё тот же пронзительный, временами — строгий, а порою — ироничный, взгляд.