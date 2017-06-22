ДОМ КАК СТАРТ

Это на финише ленточку рвут. На старте – перерезают. А, значит, начало уже положено. Десять выпускников интернатов для людей с ограниченными возможностями теперь будут иметь почти собственное жилье. Активный пансион для молодых людей с инвалидностью – в отечественной практике реабилитации явление новое. Телефон автора и организатора программы Марии Львовой-Беловой теперь не умолкает ни на минуту.

«Ребята, которые звонят из других регионов, которые хотят к нам попасть, честно, рвут душу. И хочется, чтобы подобные проекты появлялись в разных регионах нашей огромной страны», – сказала инициатор проекта Мария Львова-Белова.

Но пока нарабатывать опыт будут только в Пензе. А затем у постоянных жильцов «Дома Вероники» появятся временные соседи. На первом этаже пансиона оборудован хостел. Но мини-гостиница – не для обычных туристов.

«На самом деле, таких учреждений в регионе много быть не может. Оно может быть одно – базовое. Которое дает не просто возможность проживания, а дает методики: как обучить, как трудоустроить, как ухаживать. И в этом плане хостел нужен для того, чтобы приезжали люди из других регионов и проходили методическую подготовку», – отметил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич.

И само здание, и жилые комнаты, и подсобные, и служебные помещения проектировались и строились согласно пожеланиям их будущих обитателей. Главное из которых – чтобы дом не превратился в казенный.

«Мы очень много занимаемся тем, чтобы создать в таких учреждениях детских условия, которые приближены к семейным условиям. Это очень кропотливая, технологическая работа. Нельзя построить сто или тысячу таких учреждений в стране – и проблема будет решена. Нужно выстраивать реабилитационные технологии», – подчеркнул Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Согласно программе, срок пребывания в «Доме Вероники» для участников проекта пока определен в пять лет. Затем обученные и повзрослевшие ребята выберут свой дальнейший путь – отдельное или групповое проживание вне пансиона или приемную семью. Главное – они станут самостоятельными.

«Зрелость нашего общества заключается в том, что за последние годы меняется ситуация, когда государство, гражданское общество меняют свое отношение к людям с ограниченными возможностями, создают разные условия для их социализации. И не только государство это делает. Но их поддерживают и общественные организации», – заметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.