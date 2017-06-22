22 июня не только в Пензе, но и по всей России траурный день. Вот уже 76 лет для всех россиян этот день является днём грусти и скорби. В день траура на площади, где находится памятник «Афганские ворота» открылся совершенно новый мемориал «Во Славу русского оружия».

«Сегодня в этот день мы открываем и завершаем комплекс «Во славу русского оружия»»,-сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

История этого памятника начинается ещё с 1999 года, но потом по некоторым причинам открытие мемориала отложили. И в 2007 году, когда состоялась презентация «Книги памяти» в Доме офицеров, торжественно решили, что памятнику всё-таки быть.

«Виктор Петрович сказал, что памятник будет решение он принял и сам его практически осуществил. Возглавил нас, и мы сегодня считаем, что наша цель достигнута»,- поделился депутат Пензенской городской Думы Сакмаев Андрей.

Слова соболезнования к людям, чьи родственники и друзья погибли на войне выразил спикер Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«За всю историю Россиийского государства наши войны не раз совершали подвиги. Проводя мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи, мы всегда возвращаемся к памяти тех, кто отстаивал наше Отечество»,-сказал председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, а также почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев выразил благодарность за память погибшим в войнах и за новый мемориал.

«Все ныне здравствовашие участники Великой Отечественной Войны и труженики фронтового тыла кланяются Вам. Пока мы живы, будем вечно перед Вами кланяться. Спасибо Вам»,- поделился Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев.

В завершении все гости торжественного открытия возложили цветы к Вечному огню.