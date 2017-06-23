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На чердачных помещениях Губернаторского Дома были проведены работы по противопожарной обработке деревянных перекрытий
Сегодня в Пензе
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Губернаторский дом преображается. Завершились ремонтные работы на фасаде Губернаторского дома, была частично заменена тротуарная плитка. Теперь на очереди противопожарная обработка деревянных перекрытий на чердачных помещениях. Подобные работы будут проведены в здании картинной галереи и хозяйственных помещениях. Данная обработка необходимость. Это требование противопожарных норм.
Губернаторский дом преображается. Завершились ремонтные работы на фасаде Губернаторского дома, была частично заменена тротуарная плитка. Теперь на очереди противопожарная обработка деревянных перекрытий на чердачных помещениях. Подобные работы будут проведены в здании картинной галереи и хозяйственных помещениях. Данная обработка необходимость. Это требование противопожарных норм.
Новость: Марина Колдаева 23 июня 2017
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