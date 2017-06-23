ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА Пятница, 23 июня 2017 О канале | Реклама | RSS

На чердачных помещениях Губернаторского Дома были проведены работы по противопожарной обработке деревянных перекрытий Сегодня в Пензе

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