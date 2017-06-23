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"Музыка эмоций, настроения"
Сегодня в Пензе
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22 июня, день рождения известного пензенского художника А.П.Афанасьева. Анатолий Петрович является почетным дарителем Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого. Более ста работ.подарил он в фонды галереи. Как художник он пробовал себя в разных техниках и жанрах. Особое же значение в его творчестве занимают портреты. «Лица, — как считает Анатолий Петрович, — это музыка эмоций, настроения». Не так давно этот удивительный, многогранный, разносторонне талантливый человек поразил всех своим литературным талантом. Вышла его книга «Жизнь и искусство из воспоминаний художника», напечатаны два сборника стихов Анатолия Петровича.
22 июня, день рождения известного пензенского художника А.П.Афанасьева. Анатолий Петрович является почетным дарителем Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого. Более ста работ.подарил он в фонды галереи. Как художник он пробовал себя в разных техниках и жанрах. Особое же значение в его творчестве занимают портреты. «Лица, — как считает Анатолий Петрович, — это музыка эмоций, настроения».
Не так давно этот удивительный, многогранный, разносторонне талантливый человек поразил всех своим литературным талантом. Вышла его книга «Жизнь и искусство из воспоминаний художника», напечатаны два сборника стихов Анатолия Петровича.
Новость: Марина Колдаева 23 июня 2017
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