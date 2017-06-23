22 июня, день рождения известного пензенского художника А.П.Афанасьева. Анатолий Петрович является почетным дарителем Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого. Более ста работ.подарил он в фонды галереи. Как художник он пробовал себя в разных техниках и жанрах. Особое же значение в его творчестве занимают портреты. «Лица, — как считает Анатолий Петрович, — это музыка эмоций, настроения».

Не так давно этот удивительный, многогранный, разносторонне талантливый человек поразил всех своим литературным талантом. Вышла его книга «Жизнь и искусство из воспоминаний художника», напечатаны два сборника стихов Анатолия Петровича.