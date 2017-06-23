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Высокий профессиональный уровень и талант.
Сегодня в Пензе
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Начала работу Государственная экзаменационная комиссия в Художественном училище им. К. А. Савицкого под председательством советского и российского художника-иллюстратора и живописца Мазурина Г. А. В работе комиссии принимает участие директор картинной галереиим. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный. В ходе просмотра дипломных работ члены комиссии и директор галереи единодушно отметили их достаточно высокий профессиональный уровень и талант. Некоторым, из которых К.В. Застрожный предложил готовиться к участию в проекте «Вернисаж дебютантов» в Губернаторском Доме. Работа Государственной комиссии продолжается и вместе с этим пополнится цех профессиональных, талантливых художников нашей Пензенской области.
Начала работу Государственная экзаменационная комиссия в Художественном училище им. К. А. Савицкого под председательством советского и российского художника-иллюстратора и живописца Мазурина Г. А. В работе комиссии принимает участие директор картинной галереиим. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный. В ходе просмотра дипломных работ члены комиссии и директор галереи единодушно отметили их достаточно высокий профессиональный уровень и талант. Некоторым, из которых К.В. Застрожный предложил готовиться к участию в проекте «Вернисаж дебютантов» в Губернаторском Доме. Работа Государственной комиссии продолжается и вместе с этим пополнится цех профессиональных, талантливых художников нашей Пензенской области.
Новость: Марина Колдаева 23 июня 2017
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