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Мой дом везде, где есть небесный свод…»
Сегодня в Пензе
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27 июня в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого открывается выставка сотрудника музея-заповедника «Тарханы» Г.В. Салькова — члена Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии Правительства РФ в области культуры за 2008 год, почетного академика Российской академии наук. Выставка называется «Мой дом везде, где есть небесный свод…». Геннадий Валентинович родился 1 июля 1942 года в Сталинграде, детство провел в Орле. Закончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого и в 1968 году стал сотрудником Государственного музея М.Ю. Лермонтова. С этого времени жизнь художника связана с лермонтовскими местами и Тарханы — «страна поэта» — стали главной темой его творчества.
27 июня в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого открывается выставка сотрудника музея-заповедника «Тарханы» Г.В. Салькова — члена Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии Правительства РФ в области культуры за 2008 год, почетного академика Российской академии наук. Выставка называется «Мой дом везде, где есть небесный свод…».
Геннадий Валентинович родился 1 июля 1942 года в Сталинграде, детство провел в Орле. Закончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого и в 1968 году стал сотрудником Государственного музея М.Ю. Лермонтова. С этого времени жизнь художника связана с лермонтовскими местами и Тарханы — «страна поэта» — стали главной темой его творчества.
Новость: Марина Колдаева 23 июня 2017
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