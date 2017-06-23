27 июня в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого открывается выставка сотрудника музея-заповедника «Тарханы» Г.В. Салькова — члена Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии Правительства РФ в области культуры за 2008 год, почетного академика Российской академии наук. Выставка называется «Мой дом везде, где есть небесный свод…».

Геннадий Валентинович родился 1 июля 1942 года в Сталинграде, детство провел в Орле. Закончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого и в 1968 году стал сотрудником Государственного музея М.Ю. Лермонтова. С этого времени жизнь художника связана с лермонтовскими местами и Тарханы — «страна поэта» — стали главной темой его творчества.