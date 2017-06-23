1 июля 2017 года в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» состоится XLVI Всероссийский Лермонтовский праздник, который пройдет под девизом «…он был счастливо одарен способностями к искусствам». Праздник пройдет при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», основанного А.Б. Усмановым. Планируется, что в этот день на территории будет организовано несколько интерактивных площадок, где будут проведены мастер-классы по тем видам «искусства», способностями к которым «был одарен» М.Ю. Лермонтов и пройдут выступления фольклорных коллективов. Ожидаются в этот день почетные гости: Иосиф Кобзон, певец, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР; Андрей Дементьев, поэт, лауреат Государственной премии СССР; Анатолий Белый, актер театра и кино, заслуженный артист РФ; Марина Девятова, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов. Желающие организовать торговое место в день проведения праздника могут обратиться по телефону 8-937-443-80-79, Контактное лицо - Ефремов Сергей Александрович.

Новость: Марина Колдаева 23 июня 2017