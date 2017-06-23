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В Пензе на стройке упал кран
Сегодня в Пензе
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В редакцию телеканала "ТВ-ПЕНЗА" обратились жители дома по адресу Бородина , 7. Только что, около 12 часов дня на стройке рядом с детским садом № 139 упал кран. Жители давно начали борьбу со стройкой рядом с детским учреждением. И после сегодняшнего инцендента они опасаются, что в следующий раз кран может обрушится уже на территорию детского сада. Обойдется ли тогда без жерт - на этот вопрос жителям никто не отвечает.
В редакцию телеканала "ТВ-ПЕНЗА" обратились жители дома по адресу Бородина , 7. Только что, около 12 часов дня на стройке рядом с детским садом № 139 упал кран. Жители давно начали борьбу со стройкой рядом с детским учреждением. И после сегодняшнего инцендента они опасаются, что в следующий раз кран может обрушится уже на территорию детского сада. Обойдется ли тогда без жерт - на этот вопрос жителям никто не отвечает.
Новость: Телеканал ТВ-ПЕНЗА 23 июня 2017
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