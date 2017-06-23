В Пензе на стройке упал кран

В редакцию телеканала "ТВ-ПЕНЗА" обратились жители дома по адресу Бородина , 7. Только что, около 12 часов дня на стройке рядом с детским садом № 139 упал кран. Жители давно начали борьбу со стройкой рядом с детским учреждением. И после сегодняшнего инцендента они опасаются, что в следующий раз кран может обрушится уже на территорию детского сада. Обойдется ли тогда без жерт - на этот вопрос жителям никто не отвечает.

Новость: Телеканал ТВ-ПЕНЗА 23 июня 2017