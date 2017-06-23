Победители названы!

На этих соревнованиях есть только одно ограничение, моложе 18 лет – малокалиберные винтовки в руки не дают. В тире ДОСААФ уже в 15 раз собрались жители первого избирательного округа для того, чтобы выявить сильнейших. Соревнования среди профессионалов и любителей ежегодно в день памяти и скорби проводит депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Николаевич Супиков.

«Радует то, что количество участников сегодняшних традиционных мероприятий растет. Сегодня участвует 140 человек и на несколько личников больше, чем в прошлом году», — сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Николаевич Супиков.

Эти соревнования призваны укрепить дух патриотизма и показать готовность наших земляков встать на защиту Родину в случае конфликтов с другими странами.

«Сегодня мы здесь для того, чтобы прономинировать нашу боевую готовность, готовность нажать и спусковой крючок не только винтовки, но и гашетки пулемета, кнопки ядерного оружия для того, чтобы, как всегда, выиграть, поставить их на место», —дополнил Вадим Супиков.

Ведь именно дух патриотизма, военная подготовка населения помогла поставить на место фашистскую Германию в грозные годы войны. Об этом помнят наши ветераны.

Всю войну воевал рядовым сапером. Закавказский, Сталинградский, Брянский фронты прошел ветеран Великой Отечественной войны, тот, чье имя в Пензе ассоциируется с победой, Владимир Михайлович Керханаджев.

«Так много фронтов прошел потому, что наша Красная армия, особенно после Курской битвы, только наступала. Оставался жив, хотя и был всю войну сапером. Закончил войну 7 мая в Кёнигсберге», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев.

Участие в соревнованиях принимали как личники, так и команды. Командный зачет – это суммарный бал всех трех участников, возраст которых должен быть не менее 18 лет. Стрельба из малокалиберной винтовки ведется на дистанции 50 метров лежа с упора. Производится 5 пробных и 10 зачетных выстрелов.

Многие из участников соревнований уже имели опыт стрельбы из винтовки. Кто-то впервые взял оружие в руки в армии, кто-то только на соревнованиях в ДОСААФ. Главная задача - попасть в самый центр мишени, что принесет участнику 10 очков.

«Из такой винтовки не приходилось стрелять, только из пневматической. Все очень весело, радует. Результат для первого опыта очень не плохой »,— сказал Артем Гришин.

«Хорошие результаты, из этой винтовки стрелять интереснее, чем из обычной»,— сказал Игорь Вороненков.

«Я привык стрелять из пневматической винтовки, поэтому результаты плохие. Это первый мой опыт участия в таких соревнованиях. Со следующего года, значит, нужно будет учитывать ошибки»,— сказал Сергей Зозуля, преподаватель ОБЖ 47 школы.

Также в этот день все пришедшие на соревнования смогли проверить себя на меткость в стрельбе из пистолета. В тире по мишени нужно было попасть с расстояния 25 метров. Свой выстрел сделал и депутат Законодательного Собрания региона Вадим Супиков.

Ну а мастер – класс для молодежи провел ветеран Великой Отечественной Владимир Керханаджев.

Стрельба в тире велась на протяжении 5 часов.

В Результате в командном первенстве места распределились следующим образом:

1 место заняли команды «Добрые друзья» и «Сапсан» в разных группах,

2 место – команда школы №77 и ПНИИЭИ,

3 место - школы №8 и еще одна команда ПНИИЭИ.