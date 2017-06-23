УЧЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

Пожарная сирена приковала внимание жителей к одному из бизнес-центров. Увидев, что дым из окон многоэтажки не валит, успокоились. Спасательный эскорт был направлен в центр города в рамках тренировочного учения.

«В случае возникновения пожара людям, находящимся в здании повышенной этажности, необходимо незамедлительно вызвать пожарно-спасательные подразделения по телефону «01» или «101» с мобильного телефона», – отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы Дмитрий Бондаренко.

Спасатели подчеркивают, что лучше эвакуироваться по не задымляемой лестнице. Всем, кто не успел этого сделать, помогут прибывшие на место пожарные. В ходе учений они продемонстрировали свои действия по спасению людей с высоты. Вот только подъехать к самому зданию оказалось непросто из-за хаотичной парковки.

«Одна из основных трудностей – это большая загруженность стоянок возле зданий повышенной этажности. Если не следить за этим, пожарные машины не будут иметь возможности расположиться и приступить к эвакуации людей», – подчеркнул Дмитрий Бондаренко.

Условное возгорание на пятом этаже высотки было успешно ликвидировано. Работающие на месте спасатели с поставленными задачами справились.