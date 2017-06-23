МФЦ расширяет перечень предоставляемых услуг

Многофункциональный центр Пензенской области расширяет перечень предоставляемых услуг. Теперь здесь представители малого и среднего предпринимательства могут зарегистрироваться на портале «Бизнес — навигатор».

«Бизнес - навигатор МСП » — это государственный портал для субъектов малого и среднего бизнеса, электронная площадка для их взаимодействия и обмена опытом. На портале можно рассчитать бизнес-план, разместить информацию о своём бизнесе, найти и проверить контрагентов, узнать о закупках крупных предприятий», — пояснила начальник отдела МФЦ Пензенской области, Ольга Новикова.

А ещё индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подать сюда документы на технологическое подключение к холодному водоснабжению и водоотведению.

«Все услуги корпорации МСП предоставляются на бесплатной основе. Наши специалисты всегда рады помочь вам! Хочется надеяться, что с нашей помощью вы не только ознакомиться с информационной базой, но и найдёте новых деловых партнёро», — отметила Ольга Новикова.

МФЦ приглашает жителей за получением услуг с понедельника по субботу. С 8 до 20 часов — в будни, с 8 до 14 — в субботу.