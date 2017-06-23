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Их цель — дополнительные баллы при поступлении!
Сегодня в Пензе
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Получить дополнительные баллы к портфолио желает каждый абитуриент. Во времена, когда бюджетных мест в вузе становится всё меньше, каждый бонус — на вес золота. Возможность пополнить копилку своих достижений выпускникам даёт Пензенский госуниверситет, организуя целый ряд специальных олимпиад.
«Это «Будущие исследователи — будущее науки», «Высшая проба», Герценовская олимпиада школьников, Открытая химическая олимпиада и Олимпиада по математике и криптографии,
— пояснил Начальник отдела довузовской подготовки ПГУ, Игорь Камардин. — Эти олимпиады дают льготы про поступлении в вузы по всей стране!»
Ещё два испытания проводил исключительно ПГУ — «Сурские таланты» и Региональную химическую олимпиаду, победа в которых также даёт дополнительные баллы при поступлении в вуз.
Обладателей первых и призовых мест пригласили в университет для награждения. Один из награждённых отметил: «Я планирую поступать в ПГУ на факультет, связанный с информатикой. Участвовать в олимпиаде мне было интересно. Плюс — это толчок для развития моего будущего».
Также посчитали ещё 1200 выпускников — столько человек приняли участие в «Сурских талантах». По результатам всех олимпиад, дополнительные баллы получили более 300 абитуриентов.
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