ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛЕКАРСТВА

Столкновение с экскаватором на федеральной трассе М5 «Урал» для водителя встречного легкового автомобиля и двух его пассажиров оказалось смертельным. Трагедия произошла днем 23 января. Водитель экскаватора, не убедившись в безопасности маневра, на 645-м километре при повороте налево вне перекрестка для съезда в кювет выехал на встречную полосу.

«После данного ДТП водителю колесного экскаватора было проведено медицинское освидетельствование на состояние опьянения, в ходе которого было обнаружено психоактивное вещество фенобарбитал, которое оказывает неизбирательное угнетающее действие на центральную нервную систему человека, а поэтому управление транспортными средствами, употребив данные медицинские препараты, правилами дорожного движения запрещается», – сообщил заместитель начальника специализированного следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных преступления УМВД России по Пензенской области Максим Матрохин.

По результатам расследования уголовного дела водителю экскаватора предъявлено обвинение. Мужчине грозит до 9 лет тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами.