Почувствовали себя настоящими солдатами...

Пострелять по мишеням на настоящем стрельбище — мечта любого мальчишки. А если ты — воспитанник оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец», такая мечта сбыточная! По традиции в конце каждой смены кадетов привозят на военный полигон под Константиновкой. После инструктажа по технике безопасности ребят допускают к оружию.

«Больше всего мне нравится именно военная подготовка. Не все из нас свяжут свою судьбу с армией, но есть и такие, поэтому такая подготовка пригодится нам в будущем», — отметил один из кадетов.

В «Гвардейце» — всё по-настоящему! Проживание в казармах, занятия по строевой и военной подготовке, уроки стрельбы — на обычный детский лагерь, куда мальчишки и девчонки оправляются во время каникул, совсем не похоже! Но и сами гвардейцы — ребята особенные.

«Это наиболее подготовленные и активные ребята , — пояснил Начальник оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2», Михаил Носачёв. — И в этой смене участвуют члены Юнармейского движения России. Мы надеемся, что таковых станет ещё больше, после того, как они увидят этих ребят с активной жизненной позицией».

Оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» на пензенской земле проводится уже пятый год подряд, и каждый раз собирает будущих защитников Отечества из разных городов Приволжского федерального округа и других субъектов России.