|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Почувствовали себя настоящими солдатами...
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Пострелять по мишеням на настоящем стрельбище — мечта любого мальчишки. А если ты — воспитанник оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец», такая мечта сбыточная! По традиции в конце каждой смены кадетов привозят на военный полигон под Константиновкой. После инструктажа по технике безопасности ребят допускают к оружию.
«Больше всего мне нравится именно военная подготовка. Не все из нас свяжут свою судьбу с армией, но есть и такие, поэтому такая подготовка пригодится нам в будущем», — отметил один из кадетов.
В «Гвардейце» — всё по-настоящему! Проживание в казармах, занятия по строевой и военной подготовке, уроки стрельбы — на обычный детский лагерь, куда мальчишки и девчонки оправляются во время каникул, совсем не похоже! Но и сами гвардейцы — ребята особенные.
«Это наиболее подготовленные и активные ребята , — пояснил Начальник оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2», Михаил Носачёв. — И в этой смене участвуют члены Юнармейского движения России. Мы надеемся, что таковых станет ещё больше, после того, как они увидят этих ребят с активной жизненной позицией».
Оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» на пензенской земле проводится уже пятый год подряд, и каждый раз собирает будущих защитников Отечества из разных городов Приволжского федерального округа и других субъектов России.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru