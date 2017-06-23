Пенза попала на «Карту убитых дорог»

У каждого опасного участника дороги, который давно не ремонтировался, хочется поставить предупреждающий знак. Чтобы предостеречь водителей о возможной опасности. Но лучше не расставлять знаки, а ремонтировать поврежденное дорожное покрытие. Чтобы знать, где нужно сделать это быстрее, эксперты Общероссийского народного фронта составляют «Карту убитых дорог».

«У нашего проекта есть сайт, это карта, на которую можно нанести фотографию убитой дороги, дать описание и проголосовать. Голосование нужно для того, чтобы определить приоритет этой дороги. Потому что, если проголосует малое количество людей, то, возможно, она ведет к частному дому, если людей будет больше, то скорее всего это социально-значимый объект», – рассказал эксперт дорожной инспекции ОНФ Дмитрий Цопов.

Первый такой объект проверка обнаружила на улице Ключевского. Заметить яму здесь можно невооруженным глазом, но профессионалы доверяют только точным измерительным приборам, поэтому опасность данного участка тщательно исследуют на месте.

«Сначала думали, что это яма, ее глубина составила более 12 см, но потом, подойдя ближе, увидели, что здесь образовался целый провал», – прокомментировал главный инженер проекта «Карта убитых дорог» Николай Мельков.

Вердикт эксперта – дорогу в месте провала необходимо отремонтировать как можно быстрее, пока в яму не угодил проезжающий по дороге автомобиль.

«О состоянии дорог в Пензе говорит то количество дорог, которые граждане добавили на сайт проекта. Это 57 участков общей протяжённостью 100 км. Но все они сосредоточены в основном в частном секторе», – сказал представитель ОНФ.

Начальник отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством Департамента ЖКХ Наиль Бикмаев, который сопровождал активистов во время визита, сообщил, что все нарушения будут устранены в ближайшие дни. Федеральный проект «Безопасные и качественные» дороги в этом году поможет капитального отремонтировать более 60-ти объектов, в том числе дороги в частном секторе.

«Администрациям районов выделяется асфальтная крошка для ремонта дорог в частном секторе. Принимаем заявки от жителей», – отметил Наиль Бикмаев.

Среди улиц, попавших в топ народного рейтинга, – Земляничная, 65-летия Победы и Виражная. Как отметили эксперты, радует, что в Пензе прислушиваются к народному голосу и оперативно реагируют на замечания.