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В Белинском районе — смертельное ДТП
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Серьёзное ДТП парализовало движение на 182-ом километре автодороги «Тамбов-Пенза».
Начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Александр Курчатов, сообщил: «По предварительным данным, 22 июня 2017 года в 15 часов 50 минут на 182 км автодороги «Тамбов – Пенза» произошло столкновение автомобиля «Volkswagen Polo», под управлением водителя, мужчины, 1961 года рождения, и автомобиля «ДАФ», под управлением водителя, мужчины, 1965 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля «Volkswagen Polo», женщина, 1961 года рождения, и мальчик, 2003 года рождения, от полученных травм скончались на месте».
По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют причины ДТП.
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