Представители всех видов спорта собрались в городе Спутник, чтобы всем вместе отметить Всероссийский олимпийский день.

«Сегодня мы говорим, что Пенза не стоит в стороне олимпийского движения. У нас есть олимпийцы, медалисты и мы надеемся, что большое количество детей, которые занимаются спортом обязательно попадут на Олимпийские игры»,-сказал Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Пензенские спортсмены неоднократно становились олимпийскими чемпионами в разных видах спорта. В этот день всех юных и профессиональных спортсменов пришли поздравить победители и призёры Олимпийских игр. В том числе участница Олимпиады в Афинах (Греция) 2004 года Юлия Воеводина, чемпион Олимпийских игр 2000 года в синхронных прыжках Игорь Лукашин, Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1996 года в командных упражнениях по художественной гимнастике Евгения Бочкарёва, член сборной России на Олимпийских играх в Сиднее и Афинах Наталья Сутягина и многие другие.

«Дорогие друзья, Олимпийский день является праздником массового спорта. Это праздник, когда все от мала до велика собираются вместе, чтобы продемонстрировать свою любовь к спорту»,- поздравила всех присутствующих член Олимпийской сборной России на Олимпийских играх в Сиднее и Афинах, Наталья Сутягина.

Начался праздник действительно с демонстрации любви присутствующих к спорту. В программе праздника прошло множество спортивных мероприятий в том числе массовый забег на 200 метров для детей и на 3 километра для взрослых. После чего победителей наградили памятными подарками.