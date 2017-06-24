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В Пензе 22 бригады работают на улично-дорожной сети
Сегодня в Пензе
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В Пензе продолжается ремонт улично-дорожной сети в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Сегодня, 24 июня, на дорогах города работает 22 бригады. Они занимаются подготовкой асфальтового покрытия, демонтажем, подготовкой и установкой бордюрного камня, устройством заездных карманов и асфальтировкой. о выходе бригад по ремонту улично - дорожной сети города Пензы на 24.06.2017 № п/п Наименование объекта Вид работ Наименование организации Кол-во бригад 1 ул. Калинина демонтаж, монтаж б.к, подготовка ООО "Пензадорстрой" 2 2 ул. Мира укрепит. полоса, установка б.к, устройство заездного кармана ООО "Пензадорстрой" 2 3 проспект Победы установка б.к. ООО "Магистраль" 1 4 проспект Победы установка б.к. ООО "ДСУ-1" 2 5 ул. Рахманинова подготовка ООО «Магистраль» 1 6 ул. Ленина подготовка ООО «Строительный ресурс» 1 7 ул. Мереняшева асфальтировка ООО «Лидер» 2 8 ул. Кирпичная установка б.к. ООО "Строительный ресурс" 1 9 ул. Ударная установка б.к. ООО "Строительный ресурс»" 1 10 ул. Германа Титова подготовка, установка б.к. ООО «Строительный ресурс» 1 11 ул. Пушкина установка б.к. ООО "Автодорога" 2 12 ул. Пушанина демонтаж и установкаб.к. ООО "Градстрой" 1 13 ул. Ставского выравнивающий слой асфальтировка ООО "ЭлитРивал" 1 14 ул. Володарского, ул. Московская восстановление благоустройства ООО "Автодорога" 1 15 ул. Заводская установка б.к. ООО «Строительный ресурс» 1 16 ул. Терешковой устройство техполосы ООО "Градстрой" 1 17 ул. Краснова установка б.к. МУП "Пензадормост" 1 Итого бригад: 22
В Пензе продолжается ремонт улично-дорожной сети в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Сегодня, 24 июня, на дорогах города работает 22 бригады. Они занимаются подготовкой асфальтового покрытия, демонтажем, подготовкой и установкой бордюрного камня, устройством заездных карманов и асфальтировкой.
о выходе бригад по ремонту улично - дорожной сети города Пензы на 24.06.2017
№ п/п
Наименование объекта
Вид работ
Наименование организации
Кол-во бригад
1
ул. Калинина
демонтаж, монтаж б.к, подготовка
ООО "Пензадорстрой"
2
2
ул. Мира
укрепит. полоса, установка б.к, устройство заездного кармана
ООО "Пензадорстрой"
2
3
проспект Победы
установка б.к.
ООО "Магистраль"
1
4
проспект Победы
установка б.к.
ООО "ДСУ-1"
2
5
ул. Рахманинова
подготовка
ООО «Магистраль»
1
6
ул. Ленина
подготовка
ООО «Строительный ресурс»
1
7
ул. Мереняшева
асфальтировка
ООО «Лидер»
2
8
ул. Кирпичная
установка б.к.
ООО "Строительный ресурс"
1
9
ул. Ударная
установка б.к.
ООО "Строительный ресурс»"
1
10
ул. Германа Титова
подготовка, установка б.к.
ООО «Строительный ресурс»
1
11
ул. Пушкина
установка б.к.
ООО "Автодорога"
2
12
ул. Пушанина
демонтаж и установкаб.к.
ООО "Градстрой"
1
13
ул. Ставского
выравнивающий слой асфальтировка
ООО "ЭлитРивал"
1
14
ул. Володарского, ул. Московская
восстановление благоустройства
ООО "Автодорога"
1
15
ул. Заводская
установка б.к.
ООО «Строительный ресурс»
1
16
ул. Терешковой
устройство техполосы
ООО "Градстрой"
1
17
ул. Краснова
установка б.к.
МУП "Пензадормост"
1
Итого бригад:
22
Новость: Администрация города Пензы 24 июня 2017
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