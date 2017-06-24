В Пензе 22 бригады работают на улично-дорожной сети

В Пензе продолжается ремонт улично-дорожной сети в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Сегодня, 24 июня, на дорогах города работает 22 бригады. Они занимаются подготовкой асфальтового покрытия, демонтажем, подготовкой и установкой бордюрного камня, устройством заездных карманов и асфальтировкой. Информация о выходе бригад по ремонту улично - дорожной сети города Пензы на 24.06.2017 № п/п Наименование объекта Вид работ Наименование организации Кол-во бригад 1 ул. Калинина демонтаж, монтаж б.к, подготовка ООО "Пензадорстрой" 2 2 ул. Мира укрепит. полоса, установка б.к, устройство заездного кармана ООО "Пензадорстрой" 2 3 проспект Победы установка б.к. ООО "Магистраль" 1 4 проспект Победы установка б.к. ООО "ДСУ-1" 2 5 ул. Рахманинова подготовка ООО «Магистраль» 1 6 ул. Ленина подготовка ООО «Строительный ресурс» 1 7 ул. Мереняшева асфальтировка ООО «Лидер» 2 8 ул. Кирпичная установка б.к. ООО "Строительный ресурс" 1 9 ул. Ударная установка б.к. ООО "Строительный ресурс»" 1 10 ул. Германа Титова подготовка, установка б.к. ООО «Строительный ресурс» 1 11 ул. Пушкина установка б.к. ООО "Автодорога" 2 12 ул. Пушанина демонтаж и установкаб.к. ООО "Градстрой" 1 13 ул. Ставского выравнивающий слой асфальтировка ООО "ЭлитРивал" 1 14 ул. Володарского, ул. Московская восстановление благоустройства ООО "Автодорога" 1 15 ул. Заводская установка б.к. ООО «Строительный ресурс» 1 16 ул. Терешковой устройство техполосы ООО "Градстрой" 1 17 ул. Краснова установка б.к. МУП "Пензадормост" 1 Итого бригад: 22



Новость: Администрация города Пензы 24 июня 2017