Ярмарки ждут своих покупателей

В летний период на территории города Пензы работает 10 ярмарок с разнообразным ассортиментом товаров - это овощная группа товаров, большой выбор фруктов, хлебобулочные изделия, мясная и рыбная продукция. Предусмотрены места для реализации продукции с приусадебного участка.

Жители города могут приобрести по доступным ценам: картофель от 40 рублей, капуста от 47 рублей, морковь от 45 рублей, лук от 33 рублей, свинина от 220 рублей, яйцо с1 - 34 рубля, яйцо с2 - 35 рублей, яйцо отборное от 45 рублей.

В летний период на ярмарках предусмотрены подключение холодильного оборудования и помещений с наличием холодильных камер, для торгующих мясной продукцией.

Кроме того, организаторы ярмарок занимаются благоустройством своей территории.