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Ярмарки ждут своих покупателей
Сегодня в Пензе
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В летний период на территории города Пензы работает 10 ярмарок с разнообразным ассортиментом товаров - это овощная группа товаров, большой выбор фруктов, хлебобулочные изделия, мясная и рыбная продукция. Предусмотрены места для реализации продукции с приусадебного участка. Жители города могут приобрести по доступным ценам: картофель от 40 рублей, капуста от 47 рублей, морковь от 45 рублей, лук от 33 рублей, свинина от 220 рублей, яйцо с1 - 34 рубля, яйцо с2 - 35 рублей, яйцо отборное от 45 рублей. В летний период на ярмарках предусмотрены подключение холодильного оборудования и помещений с наличием холодильных камер, для торгующих мясной продукцией. Кроме того, организаторы ярмарок занимаются благоустройством своей территории.
В летний период на территории города Пензы работает 10 ярмарок с разнообразным ассортиментом товаров - это овощная группа товаров, большой выбор фруктов, хлебобулочные изделия, мясная и рыбная продукция. Предусмотрены места для реализации продукции с приусадебного участка.
Жители города могут приобрести по доступным ценам: картофель от 40 рублей, капуста от 47 рублей, морковь от 45 рублей, лук от 33 рублей, свинина от 220 рублей, яйцо с1 - 34 рубля, яйцо с2 - 35 рублей, яйцо отборное от 45 рублей.
В летний период на ярмарках предусмотрены подключение холодильного оборудования и помещений с наличием холодильных камер, для торгующих мясной продукцией.
Кроме того, организаторы ярмарок занимаются благоустройством своей территории.
Новость: Администрация города Пензы 24 июня 2017
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