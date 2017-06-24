|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Число семей, оформивших согласие на переселение в «Зарю», увеличивается
Сегодня в Пензе
|
В рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», региональных, муниципальных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ в Пензе осуществляется расселение граждан из многоквартирных домов, признанных, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 аварийными и подлежащими сносу. По состоянию на 23 июня по этапу программы 2016 года свое согласие на переселение в новостройки микрорайоне «Заря» оформили 367 семей, из них по договору мены – 290, по договору социального найма – 77. Работа в данном направлении продолжается.
В рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», региональных, муниципальных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ в Пензе осуществляется расселение граждан из многоквартирных домов, признанных, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 аварийными и подлежащими сносу.
По состоянию на 23 июня по этапу программы 2016 года свое согласие на переселение в новостройки микрорайоне «Заря» оформили 367 семей, из них по договору мены – 290, по договору социального найма – 77.
Работа в данном направлении продолжается.
Новость: Администрация города Пензы 24 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru