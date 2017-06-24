Число семей, оформивших согласие на переселение в «Зарю», увеличивается

В рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», региональных, муниципальных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ в Пензе осуществляется расселение граждан из многоквартирных домов, признанных, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 аварийными и подлежащими сносу.

По состоянию на 23 июня по этапу программы 2016 года свое согласие на переселение в новостройки микрорайоне «Заря» оформили 367 семей, из них по договору мены – 290, по договору социального найма – 77.

Работа в данном направлении продолжается.

