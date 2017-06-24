В Железнодорожном районе прошел профилактический рейд

В Железнодорожном районе был проведен межведомственный профилактический рейд с целью выявления граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих антиобщественный образ жизни, проверки соблюдения требований противопожарной безопасности в домах и квартирах.

В рейде приняли участие сотрудники администрации района, представители ПДН УМВД России по г. Пензе, МБУ «Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района».

Были проверены семьи, состоящие на учете БД ДЕСОП и ПДН УМВД России по городу Пензе по микрорайонам Шуист, III Пенза, Манчжурия. В ходе рейда изучались обстановка и моральный климат в семьях, летняя занятость несовершеннолетних в период летних каникул, проводились профилактические беседы с подростками и их законными представителями, семьям вручены «Памятки о мерах противопожарной безопасности в быту».





Новость: Администрация города Пензы 24 июня 2017