|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Виктор Кувайцев: "Создание тематических зеленых зон -часть большой работы по благоустройству Пензы"
Сегодня в Пензе
|
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев принял участие в церемонии закладки камня и открытия сквера Памяти в честь погибших сотрудников правоохранительных органов. Он будет располагаться на перекрестке улиц Свердлова и Калинина. Президент лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью Пензенской области, подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этого памятного места. - Хранить в сердцах память о тех, кто прикрывал спины своих боевых товарищей, ценой своей жизни защищал неприкосновенность Родины - честь и долг ныне живущих, - отметил Виктор Кувайцев. – Появление таких мест в нашем городе способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Создание тематических зеленых зон - не дань моде, а часть большой работы по благоустройству Пензы. Но главное - это часть истории нашего города, память о тех, кто в нем жил и прославлял его. Память погибших сотрудников почтили минутой молчания. В настоящее время разработан проект благоустройства сквера с элементами озеленения, который планируется реализовать уже в этом году. В центре будет стоять памятник, на котором высекут имена павших воинов.
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев принял участие в церемонии закладки камня и открытия сквера Памяти в честь погибших сотрудников правоохранительных органов. Он будет располагаться на перекрестке улиц Свердлова и Калинина.
Президент лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью Пензенской области, подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этого памятного места.
- Хранить в сердцах память о тех, кто прикрывал спины своих боевых товарищей, ценой своей жизни защищал неприкосновенность Родины - честь и долг ныне живущих, - отметил Виктор Кувайцев. – Появление таких мест в нашем городе способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Создание тематических зеленых зон - не дань моде, а часть большой работы по благоустройству Пензы. Но главное - это часть истории нашего города, память о тех, кто в нем жил и прославлял его.
Память погибших сотрудников почтили минутой молчания.
В настоящее время разработан проект благоустройства сквера с элементами озеленения, который планируется реализовать уже в этом году. В центре будет стоять памятник, на котором высекут имена павших воинов.
Новость: Администрация города Пензы 24 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru