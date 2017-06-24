Виктор Кувайцев: "Создание тематических зеленых зон -часть большой работы по благоустройству Пензы"

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев принял участие в церемонии закладки камня и открытия сквера Памяти в честь погибших сотрудников правоохранительных органов. Он будет располагаться на перекрестке улиц Свердлова и Калинина.

Президент лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью Пензенской области, подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этого памятного места.

- Хранить в сердцах память о тех, кто прикрывал спины своих боевых товарищей, ценой своей жизни защищал неприкосновенность Родины - честь и долг ныне живущих, - отметил Виктор Кувайцев. – Появление таких мест в нашем городе способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Создание тематических зеленых зон - не дань моде, а часть большой работы по благоустройству Пензы. Но главное - это часть истории нашего города, память о тех, кто в нем жил и прославлял его.

Память погибших сотрудников почтили минутой молчания.

В настоящее время разработан проект благоустройства сквера с элементами озеленения, который планируется реализовать уже в этом году. В центре будет стоять памятник, на котором высекут имена павших воинов.

