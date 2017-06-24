В с. Лопатки похитил электротриммер, электропилу, бензопилу, сварочный аппарат, электролобзик, угловую шлифовальную машину и бак из нержавеющей стали

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 35-летний житель с. Лопатки. Предварительно установлено, что он проник в гараж около дома по ул. Песочная в с. Лопатки, откуда похитил электротриммер, электропилу, бензопилу, сварочный аппарат, электролобзик, угловую шлифовальную машину и бак из нержавеющей стали на 70 литров. Имущество принадлежало пенсионеру из Пензы.

Мужчина в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».