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В с. Лопатки похитил электротриммер, электропилу, бензопилу, сварочный аппарат, электролобзик, угловую шлифовальную машину и бак из нержавеющей стали
Сегодня в Пензе
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 35-летний житель с. Лопатки. Предварительно установлено, что он проник в гараж около дома по ул. Песочная в с. Лопатки, откуда похитил электротриммер, электропилу, бензопилу, сварочный аппарат, электролобзик, угловую шлифовальную машину и бак из нержавеющей стали на 70 литров. Имущество принадлежало пенсионеру из Пензы. Мужчина в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 35-летний житель с. Лопатки. Предварительно установлено, что он проник в гараж около дома по ул. Песочная в с. Лопатки, откуда похитил электротриммер, электропилу, бензопилу, сварочный аппарат, электролобзик, угловую шлифовальную машину и бак из нержавеющей стали на 70 литров. Имущество принадлежало пенсионеру из Пензы.
Мужчина в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Новость: УМВД России по Пензенской области 24 июня 2017
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