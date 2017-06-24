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Сотрудниками ДПС остановили пьяного на угнанном мотоцикле
Сегодня в Пензе
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В полицию обратился 26-летний местный житель с заявлением о том, что с территории домовладения был угнан мотоцикл «Днепр». Около п. Ермаково сотрудниками ДПС был задержан 43-летний местный житель за управлением данного мотоцикла в состоянии опьянения. Мужчина дал признательные показания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. По данному факту проводится проверка, по результатам которой принято процессуальное решение.
В полицию обратился 26-летний местный житель с заявлением о том, что с территории домовладения был угнан мотоцикл «Днепр». Около п. Ермаково сотрудниками ДПС был задержан 43-летний местный житель за управлением данного мотоцикла в состоянии опьянения.
Мужчина дал признательные показания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой принято процессуальное решение.
Новость: УМВД России по Пензенской области 24 июня 2017
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