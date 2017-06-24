Сотрудниками ДПС остановили пьяного на угнанном мотоцикле

В полицию обратился 26-летний местный житель с заявлением о том, что с территории домовладения был угнан мотоцикл «Днепр». Около п. Ермаково сотрудниками ДПС был задержан 43-летний местный житель за управлением данного мотоцикла в состоянии опьянения.

Мужчина дал признательные показания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой принято процессуальное решение.