В раздевалке похитили 7 тысяч рублей

В полицию обратился 32-летний житель Наровчатского района с заявлением о том, что неизвестные повредили навесной замок дверцы шкафа в раздевалке на одном из предприятий и из кармана брюк похитили денежные средства в сумме 7 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен 33-летний работник предприятия, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».