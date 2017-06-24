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В раздевалке похитили 7 тысяч рублей
Сегодня в Пензе
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В полицию обратился 32-летний житель Наровчатского района с заявлением о том, что неизвестные повредили навесной замок дверцы шкафа в раздевалке на одном из предприятий и из кармана брюк похитили денежные средства в сумме 7 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен 33-летний работник предприятия, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».
В полицию обратился 32-летний житель Наровчатского района с заявлением о том, что неизвестные повредили навесной замок дверцы шкафа в раздевалке на одном из предприятий и из кармана брюк похитили денежные средства в сумме 7 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен 33-летний работник предприятия, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Новость: УМВД России по Пензенской области 24 июня 2017
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