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Из квартиры похитили 5 тысяч рублей
Сегодня в Пензе
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В полицию обратился 82-летний житель с. Хопер с заявлением о том, что неизвестные лица воспользовались ключом, оставленном в условном месте, проникли в квартиру по месту жительства и похитили деньги в сумме 5 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен 48-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
В полицию обратился 82-летний житель с. Хопер с заявлением о том, что неизвестные лица воспользовались ключом, оставленном в условном месте, проникли в квартиру по месту жительства и похитили деньги в сумме 5 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен 48-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном сознался.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
Новость: УМВД России по Пензенской области 24 июня 2017
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