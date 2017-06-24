Из квартиры похитили 5 тысяч рублей

В полицию обратился 82-летний житель с. Хопер с заявлением о том, что неизвестные лица воспользовались ключом, оставленном в условном месте, проникли в квартиру по месту жительства и похитили деньги в сумме 5 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен 48-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном сознался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».