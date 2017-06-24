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Холодное лето заставило женщину похитить две женские куртки
Сегодня в Пензе
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В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по краже, сотрудники полиции был выявлен факт преступной деятельности 50-летней местной жительницы. Предварительно установлено, что женщина проникла в домовладение пенсионерки, откуда похитила две женские куртки. Женщина дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по краже, сотрудники полиции был выявлен факт преступной деятельности 50-летней местной жительницы. Предварительно установлено, что женщина проникла в домовладение пенсионерки, откуда похитила две женские куртки.
Женщина дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».
Новость: УМВД России по Пензенской области 24 июня 2017
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