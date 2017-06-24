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 Воскресенье, 25 июня 2017
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На территории Пензенской области в период с 23 по 25 июня 2017 года пройдут проверки водителей на состояние опьянения
Сегодня в Пензе
 

Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пензенской области в период с 23 по 25 июня 2017 года пройдут проверки водителей на состояние опьянения.

24 июня 2017 года в г. Пензе в период с 23:30 до 00:30 будут проводиться целенаправленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, по адресу пр. Победы, д. 63.

В ходе проведения мероприятий будет осуществляться массовая остановка транспортных средств, с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством.

В связи с проведением массовых проверок водителей на предмет их нахождения в состоянии опьянения, просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий.

Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в Дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или по телефону 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

Уважаемые участники дорожного движения!

В целях противодействия фактам коррупции, незаконным действиям сотрудников Госавтоинспекции Вы можете использовать аудио-, видеозапись для фиксации возможных противоправных действий с их стороны.

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