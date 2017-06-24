Образовательная программа в действии

В здании ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пензенской области» состоялась встреча сотрудников силового ведомствам с представителем МЧС России по Пензенской области по образовательной программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа организации».

Начальник учебного пункта ФГКУ «6 отряд ФПС по Пензенской области» Евгений Ширшин познакомил сотрудников Росгвардии с содержанием Федеральных законов: 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» и 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ», со статистикой пожаров на территории Пензенской области; рассказал о причинах пожаров, о мерах административной и уголовной ответственности при нарушении требований пожарной безопасности, в том числе и в период особого противопожарного режима, а также о мерах, которые необходимо предпринять в случае обнаружения пожара. В практической части занятия Евгений Ширшин объяснил и показал, как правильно пользоваться огнетушителями, рассказал о видах огнетушителей.