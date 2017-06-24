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"Безопасное лето"
Сегодня в Пензе
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Сотрудники Госавтоинспекции совместно с детско-юношеским центром «Спутник» провели профилактическое мероприятие «Лето безопасности» для ребята из пришкольных лагерей школы №65 и гимназии № 13 г. Пензы. Сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу со школьниками о соблюдении правил дорожного движения пешеходами и пассажирами транспортных средств, а также напомнили правила безопасного вождения при управлении велосипедом. Ребятам напомнили, что до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть, а также запрещено пересекать проезжую часть, даже по пешеходному переходу, на велосипеде, переходить дорогу необходимо только пешком. Ученики приняли активное участие в беседе и решали различные дорожные задачи. Педагоги ДЮЦ «Спутник» и вожатые лагерей провели соревнования по фигурному вождению велосипеда, тестирование на знание правил дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с детско-юношеским центром «Спутник» провели профилактическое мероприятие «Лето безопасности» для ребята из пришкольных лагерей школы №65 и гимназии № 13 г. Пензы. Сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу со школьниками о соблюдении правил дорожного движения пешеходами и пассажирами транспортных средств, а также напомнили правила безопасного вождения при управлении велосипедом. Ребятам напомнили, что до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть, а также запрещено пересекать проезжую часть, даже по пешеходному переходу, на велосипеде, переходить дорогу необходимо только пешком. Ученики приняли активное участие в беседе и решали различные дорожные задачи. Педагоги ДЮЦ «Спутник» и вожатые лагерей провели соревнования по фигурному вождению велосипеда, тестирование на знание правил дорожного движения.
Новость: Марина Колдаева 24 июня 2017
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