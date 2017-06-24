Сквер Памяти

Сквер, планируется создать в честь погибших сотрудников правоохранительных органов. С инициативой об увековечивании памяти коллег выступили представители лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью Пензенской области. Руководитель общественной организации подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан поблагодарил всех, кто поддержал идею создания сквера. Новый сквер расположится на перекрестке улиц Свердлова и Калинина. Как нам сообщили в администрации г. Пензы в настоящее время разработан проект благоустройства сквера с элементами озеленения. В центре будет стоять памятник, на котором высекут имена павших воинов.

Новость: Марина Колдаева 24 июня 2017