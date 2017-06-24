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Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек
Сегодня в Пензе
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С 24 по 26 июня 2017 года в г. Челябинск проходит первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения. Воспитанник ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» Зюзин Дмитрий примет участие в данных соревнованиях. Тренируют спортсмена Воеводины Юлия Сергеевна и Алексей Николаевич.
С 24 по 26 июня 2017 года в г. Челябинск проходит первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения. Воспитанник ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» Зюзин Дмитрий примет участие в данных соревнованиях. Тренируют спортсмена Воеводины Юлия Сергеевна и Алексей Николаевич.
Новость: Марина Колдаева 24 июня 2017
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