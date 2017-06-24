Если не в море, то в бассейне

1 июля на летний период будет установлен новый график работы плавательного бассейна ДС «Буртасы» : ежедневно – с 9.00 до 21.00 часа, технический перерыв в будние дни с понедельника по пятницу - с 13.10 до 13.40. В субботу и воскресенье бассейн работает без перерыва. С 1 июля -- СЕАНСЫ СВОБОДНОГО ПЛАВАНИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В БУДНИЕ ДНИ с 9.00 до 13.00 и с 19.00 до 21.00.

Новость: Марина Колдаева 24 июня 2017