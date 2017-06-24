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Научим плавать
Сегодня в Пензе
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В дни летних каникул продолжается набор детей в группы по обучению плаванию ДС «Буртасы». Тренер-преподаватель Хилюк Александр Анатольевич (76-51-92). Занятия: понедельник, четверг с 18.00 до 19.00. Тренер-преподаватель Афонина Алла Константиновна (8-937-431-05-71). Занятия: суббота, воскресенье с 18.00 до 19.00. Справки по телефонам 200-870 и 200-875
В дни летних каникул продолжается набор детей в группы по обучению плаванию ДС «Буртасы». Тренер-преподаватель Хилюк Александр Анатольевич (76-51-92). Занятия: понедельник, четверг с 18.00 до 19.00.
Тренер-преподаватель Афонина Алла Константиновна (8-937-431-05-71). Занятия: суббота, воскресенье с 18.00 до 19.00.
Справки по телефонам 200-870 и 200-875
Новость: Марина Колдаева 24 июня 2017
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