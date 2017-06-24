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«Пензенская область без наркотиков»
Сегодня в Пензе
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Заседание «круглого стола» запланировано в рамках Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, отмечаемого в этот день. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы по профилактике наркомании среди населения Пензенской области, а также реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью.
Заседание «круглого стола» запланировано в рамках Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, отмечаемого в этот день. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы по профилактике наркомании среди населения Пензенской области, а также реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью.
Новость: Марина Колдаева 24 июня 2017
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