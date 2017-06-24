«Пензенская область без наркотиков»

Заседание «круглого стола» запланировано в рамках Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, отмечаемого в этот день. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы по профилактике наркомании среди населения Пензенской области, а также реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью.

Напомним, Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков был учрежден в 1987 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН и приурочен к дате – 26 июня. В настоящее время 3% населения нашей планеты являются наркоманами, что составляет почти 210 млн. человек в мире. Наркоманией страдают главным образом люди от 20 до 60 лет. В нашей стране наркомания довольно «молода»: почти 85% наркоманов – это люди от 20 до 39 лет.

Новость: Марина Колдаева 24 июня 2017