Как живется вам, ребята?

Состоялся «внезапный» выезд межведомственной комиссии по мониторингу работы детских оздоровительных лагерей Сердобского района. Участие в выезде приняли представители Министерства образования Пензенской области, Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Пензенской области и Общественной палаты Пензенской области.

Посещены лагерь «Чайка» и лагерь труда и отдыха «Вдохновение». В лагерях для детей организованы комфортные условия проживания, пятиразовое питание, имеется собственный пляж, подготовленный по всем предъявляемым требованиям. Территория лагерей благоустроена, имеются спортивные площадки.

В ходе выезда была изучена работа сотрудников частных охранных организаций, организация пропускного режима на территорию лагерей, проведение мероприятий по антитеррористической безопасности. Так же изучены вопросы медицинского обеспечения, организации питания в лагерях, закупки пищевых продуктов для детей. Особое внимание уделено реализации образовательных программ в лагерях и проведению тематических мероприятий.