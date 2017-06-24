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Как живется вам, ребята?
Сегодня в Пензе
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Состоялся «внезапный» выезд межведомственной комиссии по мониторингу работы детских оздоровительных лагерей Сердобского района. Участие в выезде приняли представители Министерства образования Пензенской области, Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Пензенской области и Общественной палаты Пензенской области. Посещены лагерь «Чайка» и лагерь труда и отдыха «Вдохновение». В лагерях для детей организованы комфортные условия проживания, пятиразовое питание, имеется собственный пляж, подготовленный по всем предъявляемым требованиям. Территория лагерей благоустроена, имеются спортивные площадки. В ходе выезда была изучена работа сотрудников частных охранных организаций, организация пропускного режима на территорию лагерей, проведение мероприятий по антитеррористической безопасности. Так же изучены вопросы медицинского обеспечения, организации питания в лагерях, закупки пищевых продуктов для детей. Особое внимание уделено реализации образовательных программ в лагерях и проведению тематических мероприятий.
Состоялся «внезапный» выезд межведомственной комиссии по мониторингу работы детских оздоровительных лагерей Сердобского района. Участие в выезде приняли представители Министерства образования Пензенской области, Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Пензенской области и Общественной палаты Пензенской области.
Посещены лагерь «Чайка» и лагерь труда и отдыха «Вдохновение». В лагерях для детей организованы комфортные условия проживания, пятиразовое питание, имеется собственный пляж, подготовленный по всем предъявляемым требованиям. Территория лагерей благоустроена, имеются спортивные площадки.
В ходе выезда была изучена работа сотрудников частных охранных организаций, организация пропускного режима на территорию лагерей, проведение мероприятий по антитеррористической безопасности. Так же изучены вопросы медицинского обеспечения, организации питания в лагерях, закупки пищевых продуктов для детей. Особое внимание уделено реализации образовательных программ в лагерях и проведению тематических мероприятий.
Новость: Марина Колдаева 24 июня 2017
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