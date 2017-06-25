Из бара похитили компьютер, спиртное и 1 тысячу рублей

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены трое подростков 2000 и 2001 годов рождения. Двое мальчиков состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Предварительно установлено, что в ночное время они, отжав окно, проникли в бар, откуда похитили системный блок персонального компьютера, видеорегистратор, 20 бутылок спиртного и деньги из кассы в сумме 1 тысяча рублей.

Подростки дали признательные показания. В отношении одного из них избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».