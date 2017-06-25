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Из бара похитили компьютер, спиртное и 1 тысячу рублей
Сегодня в Пензе
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены трое подростков 2000 и 2001 годов рождения. Двое мальчиков состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Предварительно установлено, что в ночное время они, отжав окно, проникли в бар, откуда похитили системный блок персонального компьютера, видеорегистратор, 20 бутылок спиртного и деньги из кассы в сумме 1 тысяча рублей. Подростки дали признательные показания. В отношении одного из них избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены трое подростков 2000 и 2001 годов рождения. Двое мальчиков состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Предварительно установлено, что в ночное время они, отжав окно, проникли в бар, откуда похитили системный блок персонального компьютера, видеорегистратор, 20 бутылок спиртного и деньги из кассы в сумме 1 тысяча рублей.
Подростки дали признательные показания. В отношении одного из них избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Новость: УМВД России по Пензенской области 25 июня 2017
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