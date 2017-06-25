Выездное совещание, посвященное организации проведения VIII Всероссийского сельского Сабантуй состоялось в селе Средняя Елюзань Городищенского района, под руководством Первого заместителя Председателя Правительства – руководителя аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной.

Участники совещания обсудили вопросы организации электрификации, водоснабжения, связи площадки, на которой пройдет всероссийский праздник. А также и другие вопросы, касающиеся сферы транспорта, безопасности, встречи гостей, культурных и спортивных мероприятий, запланированных во время праздника.

VIII Всероссийский сельский Сабантуй в Пензенской области состоится 22 июля 2017 года. Накануне, 21 июля в селе Средняя Елюзань пройдет праздничный концерт мастеров искусств Республики.