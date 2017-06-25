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 Воскресенье, 25 июня 2017
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В Пензе разыскивают двух женщин, обманувших бабушку
Сегодня в Пензе
 

В полицию обратилась 83-летняя женщина с заявлением о том, что в отношении нее совершены мошеннические действия. Около дома по пр. Строителей две неизвестные женщины под предлогом снятия порчи мошенническим путем завладели денежными средствами в сумме 400 тысяч рублей.

Приметы подозреваемых:

  1. представилась Натальей, на вид 50 лет, рост 160 см, плотного телосложения. Была одета: светлая панама, светлое платье ниже колен с короткими рукавами в полоску, светлые сандалии. При себе имела сумку на длинном ремне;
  2. на вид 55-60 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения. Была одета: светлая панама с бантом, голубое или светло-синее платье до колен с рисунком, белые сандалии. При себе имела темную сумку на длинном ремне.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новость: УМВД России по Пензенской области 25 июня 2017
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