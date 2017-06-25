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 Воскресенье, 25 июня 2017
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Виктор Кувайцев посмотрел, как переезжают жители Ударной, 35
Сегодня в Пензе
 

Сегодня, 25 июня, состоялось выездное совещание на улице Ударной, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. В состав выездной группы вошли начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин, заместитель директора Департамент ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев, начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов, заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Лобанкин.

Основная цель визита – проверить, как идет процесс переезда жителей дома № 35. В настоящее время личные вещи жильцов перевозят две газели. Машины подъезжают каждые два часа. Как доложил Денис Леонтьев, в маневренном фонде на Ленинградской, 8а и 5-ом Виноградном проезде их встречают представители Департамента ЖКХ. Дежурство ответственных лиц осуществляется постоянно. Количество желающих выехать за выходные увеличилось вдвое.

Глава администрации города Пензы еще раз отметил, что люди, переезжающие в маневренный фонд, должны сами определиться с выбором жилого помещения после осмотра.

Начальник Управления ЖКХ г. Пензы доложил, что в ходе осмотра первых этажей выяснено – в каждом подъезде вырыты погреба, не предусмотренные проектом. Это усугубляет ситуацию.

Виктор Кувайцев дал ряд поручений в ходе выездного совещания. В частности, проводить поквартирный обход три раза в день, а также фиксировать съезжающих квартирантов, чтобы иметь полную картину о темпах переезда. Кроме того, необходимо приступить к монтажу ограждения дома во избежание несчастных случаев.

Новость: Администрация города Пензы 25 июня 2017
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