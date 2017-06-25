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В Наровчате общественники и полицейские провели для детей акцию «У памяти нет срока давности»
Сегодня в Пензе
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В музее истории наровчатской милиции для детей из лагеря с дневным пребыванием при МБОУ СОШ с. Наровчат председателем Общественного Совета при МВД России по Наровчатскому району Речновой Ольгой Анатольевной совместно с сотрудниками полиции был проведен урок мужества на тему: «У памяти нет срока давности». Мероприятие было посвящено Дню памяти и скорби. В ходе урока детям рассказали об исторической дате начала войны, о героическом подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны, о сотрудниках наровчатской милиции, участвовавших в боях с фашистской Германией. Затем участники мероприятия посетили могилу погибших летчиков на территории Наровчатского района в 1941 году. Были возложены цветы к монументу на могиле в с. Казеевка Наровчатского района. Дети и взрослые почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
В музее истории наровчатской милиции для детей из лагеря с дневным пребыванием при МБОУ СОШ с. Наровчат председателем Общественного Совета при МВД России по Наровчатскому району Речновой Ольгой Анатольевной совместно с сотрудниками полиции был проведен урок мужества на тему: «У памяти нет срока давности». Мероприятие было посвящено Дню памяти и скорби.
В ходе урока детям рассказали об исторической дате начала войны, о героическом подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны, о сотрудниках наровчатской милиции, участвовавших в боях с фашистской Германией. Затем участники мероприятия посетили могилу погибших летчиков на территории Наровчатского района в 1941 году. Были возложены цветы к монументу на могиле в с. Казеевка Наровчатского района. Дети и взрослые почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
Новость: УМВД России по Пензенской области 25 июня 2017
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