Виктор Кувайцев потребовал не затягивать с ремонтом дорог

В воскресенье, 25 июня, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе с заместителем директора Департамента ЖКХ г. Пензы Денисом Леонтьевым посетил ряд дорожных объектов, на которых идут работы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Так, на улице Краснова градоначальник оценил техническую оснащенность бригад дорожников и пообщался непосредственно с куратором участка, а также заместителем директора МУП «Пензадормост» Валерием Яцко.

В настоящее время МУП «Пензадормост» занимается установкой бордюрного камня. Дорожное полотно на этом участке уже отфрезеровано, установлены дополнительные ливнеприемники.

Глава администрации дал ряд поручений по данному объекту. В частности, колодцы инженерных коммуникаций должны находиться на одном уровне по высоте. Также Виктор Николаевич призвал увеличить темпы работ.

- Параллельная улица Калинина также вошла в программу, и на ней приступили к подготовительным работам. Таким образом, у людей не будет возможности беспрепятственно проехать в центр города и обратно. Ремонт необходимо закончить строго в срок, не нарушая условия контракта, - отметил Виктор Николаевич.

Еще один участок, который вошел в программу «Безопасные и качественные дороги» - проезжая часть по улице 40 лет Октября.

- При выполнении ремонта на этой дороге необходимо будет провести работы по отводу воды, чтобы жители смогли спокойно подойти к пешеходному переходу, а также качественно произвести примыкание дороги к федеральной трассе и заезда в частный сектор, - поставил задачу Виктор Кувайцев перед Денисом Леонтьевым.

Также сегодня на улично-дорожную сеть вышло 10 бригад. Они работают на улицах Рахманинова, Ударная, Пушкина, Ставского, Володарского, Московская, Заводская, Краснова, 5-й Виноградный проезд. Подрядные организации занимаются установкой бордюрного камня, подготовкой дорожного полотна, а также укладкой выравнивающего слоя асфальта.