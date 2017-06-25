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Виктор Кувайцев потребовал не затягивать с ремонтом дорог
Сегодня в Пензе
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В воскресенье, 25 июня, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе с заместителем директора Департамента ЖКХ г. Пензы Денисом Леонтьевым посетил ряд дорожных объектов, на которых идут работы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Так, на улице Краснова градоначальник оценил техническую оснащенность бригад дорожников и пообщался непосредственно с куратором участка, а также заместителем директора МУП «Пензадормост» Валерием Яцко. В настоящее время МУП «Пензадормост» занимается установкой бордюрного камня. Дорожное полотно на этом участке уже отфрезеровано, установлены дополнительные ливнеприемники. Глава администрации дал ряд поручений по данному объекту. В частности, колодцы инженерных коммуникаций должны находиться на одном уровне по высоте. Также Виктор Николаевич призвал увеличить темпы работ. - Параллельная улица Калинина также вошла в программу, и на ней приступили к подготовительным работам. Таким образом, у людей не будет возможности беспрепятственно проехать в центр города и обратно. Ремонт необходимо закончить строго в срок, не нарушая условия контракта, - отметил Виктор Николаевич. Еще один участок, который вошел в программу «Безопасные и качественные дороги» - проезжая часть по улице 40 лет Октября. - При выполнении ремонта на этой дороге необходимо будет провести работы по отводу воды, чтобы жители смогли спокойно подойти к пешеходному переходу, а также качественно произвести примыкание дороги к федеральной трассе и заезда в частный сектор, - поставил задачу Виктор Кувайцев перед Денисом Леонтьевым. Также сегодня на улично-дорожную сеть вышло 10 бригад. Они работают на улицах Рахманинова, Ударная, Пушкина, Ставского, Володарского, Московская, Заводская, Краснова, 5-й Виноградный проезд. Подрядные организации занимаются установкой бордюрного камня, подготовкой дорожного полотна, а также укладкой выравнивающего слоя асфальта.
В воскресенье, 25 июня, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе с заместителем директора Департамента ЖКХ г. Пензы Денисом Леонтьевым посетил ряд дорожных объектов, на которых идут работы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Так, на улице Краснова градоначальник оценил техническую оснащенность бригад дорожников и пообщался непосредственно с куратором участка, а также заместителем директора МУП «Пензадормост» Валерием Яцко.
В настоящее время МУП «Пензадормост» занимается установкой бордюрного камня. Дорожное полотно на этом участке уже отфрезеровано, установлены дополнительные ливнеприемники.
Глава администрации дал ряд поручений по данному объекту. В частности, колодцы инженерных коммуникаций должны находиться на одном уровне по высоте. Также Виктор Николаевич призвал увеличить темпы работ.
- Параллельная улица Калинина также вошла в программу, и на ней приступили к подготовительным работам. Таким образом, у людей не будет возможности беспрепятственно проехать в центр города и обратно. Ремонт необходимо закончить строго в срок, не нарушая условия контракта, - отметил Виктор Николаевич.
Еще один участок, который вошел в программу «Безопасные и качественные дороги» - проезжая часть по улице 40 лет Октября.
- При выполнении ремонта на этой дороге необходимо будет провести работы по отводу воды, чтобы жители смогли спокойно подойти к пешеходному переходу, а также качественно произвести примыкание дороги к федеральной трассе и заезда в частный сектор, - поставил задачу Виктор Кувайцев перед Денисом Леонтьевым.
Также сегодня на улично-дорожную сеть вышло 10 бригад. Они работают на улицах Рахманинова, Ударная, Пушкина, Ставского, Володарского, Московская, Заводская, Краснова, 5-й Виноградный проезд. Подрядные организации занимаются установкой бордюрного камня, подготовкой дорожного полотна, а также укладкой выравнивающего слоя асфальта.
Новость: Администрация города Пензы 25 июня 2017
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